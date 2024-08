Jovem trans é morta com mais de 10 tiros em Boa Vista de São Caetano

Circunstâncias, autoria e motivação do crime estão em fase de investigação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma jovem transsexual, identificada apenas como Luna, foi morta a tiros na tarde deste domingo, 21, na Rua Yolanda, no bairro de Boa Vista de São Caetano, em Salvador.

Informações preliminares apontam que a vítima teria sido surpreendida por homens armados e executada com mais de 10 tiros próximo a uma escadaria que fica na localidade. Relatos de pessoas próximas apontam que Luna não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas, até o momento, não existe a confirmação.

Equipes da Polícia Militar (PM-BA) receberam o chamamento e se deslocaram para a região. O local do crime foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Guias de remoção e periciais foram expedidas e poderão juntamente com diligências ajudar nas investigações. As circunstâncias, autoria e motivação do crime estão em fase de investigação.