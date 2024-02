Justiça concede Liberdade Provisória a blogueiro suspeito por tráfico | A TARDE

O digital influencer Gustavo Gonçalves Costa, preso em flagrante na última na terça-feira, 23, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador, pelo crime de tráfico de drogas, teve a liberdade provisória concedida pela Justiça, na manhã desta quinta-feira, 25, e irá aguardar o curso das investigações em liberdade.

A defesa do blogueiro conversou com a reportagem do Portal A TARDE e disse que Gustavo não faz parte de nenhuma organização criminosa e que seria "apenas" usuário de entorpecentes.

"Eu posso confirmar que ele não faz parte de facção criminosa e não sei para quem essa etrega seria realizada. Até então, do que eu sei. Eu posso confirmar que o seu Gustavo é apenas usuário de drogas", disse o Henrique Dias.

Além dele, outro influencer, Deivid Jesus Souza, foi preso na ocasião, porém, pouco depois foi solto. "O outro blogueiro seria supostamente o Deivid, que foi acusado como traficante também. Só que na própria Delegacia, eu acompanhei todos dois, foi constatado que ele não tinha nenhum envolvimento com as supostas alegações. E desta forma, ele já foi liberado no mesmo dia".

Entre as medidas cautelares estão:

1) Compromisso de comparecer a todos os atos processuais e manter seu endereço atualizado, sem se ausentar do distrito da culpa sem autorização judicial.

2) Comparecimento bimestral em Juízo, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado pelo M.M. Juízo da Instrução, devendo o Autuado dirigir-se, em 5 dias, à CIAP - Central Integrada de Alternativas Penais, levando a decisão para as devidas orientações



3) Proibição de frequentar locais conhecidos como “bocas de fumo”, festas de rua, bares e similares.

4) Proibição de deixar a Comarca sem autorização judicial.

