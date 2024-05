Justiça mantém prisão de integrante da 'quadrilha da tornozeleira' | A TARDE

A Justiça decidiu converter a prisão em flagrante para preventiva de uma das seis pessoas presas sob a suspeita de integrar a 'quadrilha da tornozeleira' na Bahia. Luciete Queiroz Almeida, conhecida como 'Tia' passou por audiência de custódia na manhã desta sexta-feira, 24, na Vara de Custódia de Salvador.

Na decisão, a qual o Portal A TARDE teve acesso, a juíza também aceitou o pedido da Polícia Civil para a investigação poder extrair e analisar dados em dispositivos móveis com permissão de dados armazenados em nuvem nos aparelhos telefônicos apreendidos. O intuíto seria coletar novas provas e saber o grau da ligação que a suspeita teria com a organização criminosa.

"Defiro a representação da Autoridade Policial, para autorizar análise e extração de conteúdo das comunicações privadas armazenadas nos smartphones, contidas dos telefones apreendidos em poder dos Flagranteados, devendo, anteriormente, ser informado o IMEI dos aparelhos celulares e, sem seguida, encaminhado para perícia e remetendo relatório para o Juízo Criminal competente para instrução", comunica a decisão.

Luciete foi presa na última quarta-feira, 22, suspeita de integrar uma quadrilha com ligação com uma das principais facções criminosas do país. Ela e outras cinco pessoas foram capturadas na capital, sob a suspeita de executar ordens que vinha de lideranças criminosas que estavam custodiadas em presídios na Bahia.



