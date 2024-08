Líder comunitário é morto a tiros em bairro do centro de Salvador

Líder comunitário morava no bairro de Macaúbas - Foto: Valter Pontes | Secom PMS

Um líder comunitário foi morto a tiros no bairro Macaúbas, na região da Sete Portas, em Salvador, na noite desta segunda-feira, 29. A vítima estava estacionando o carro, quando foi abordado por um grupo de homens, sem possibilidade de defesa.

Leia também:

>>>Mistério desvendado: corpo desmembrado de professora é encontrado

>>>'Matador' de facção é preso em operação na Bahia

Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que Paulo Sérgio do Nascimento Barbosa, de 51 anos, recebeu os disparos logo após entrar no veículo. O carro dele estava com diversas perfurações após os disparos.

Paulo Sérgio do Nascimento Barbosa, de 51 anos | Foto: Reprodução

O Serviço de Investigação de Local de Crime foi acionado e realizou as primeiras diligências. A perícia está sendo realizada para realizar a investigação do caso.