Mãe do menino Joel diz que MP vai recorrer da absolvição de tenente | A TARDE

Mirian da Conceição Moreno, mãe do menino Joel, morto dentro de casa, em 2010, em Salvador, se mostra aliviada com a sentença aplicada ao ex-soldado da PM Eraldo Menezes de Souza. No entanto, revelou que o Ministério Público irá recorrer à pena do tenente Alexinaldo Santana Souza, que foi absolvido.

"Fica o coração aliviado. Foram 13 anos [de prisão] para Eraldo, que foi o autor do disparo, e para Alexinaldo, ele foi absolvido, mas o Ministério Público vai recorrer à sentença", informou a mãe. Ainda segundo ela, todos estão revoltados porque esperava a condenação dos dois e uma pena maior para Eraldo. De acordo com Mirian, "pelo menos ele paga por alguma coisa que ele fez”.

Eraldo Menezes foi o autor do disparou que tirou a vida da criança, que estava prestes a dormir. Já Alexinaldo Santana era o comandante da guarnição.

O promotor que está à frente do caso, Ariomar José Figueiredo, disse em entrevista à imprensa que vai recorrer da decisão. “Entendemos realmente que cabe recurso em relação ao réu que foi absolvido. Então, vamos aguardar o momento oportuno, quando seremos intimados e vamos apresentar a petição de recurso e depois apresentar as razões recursais. E efetivamente, que depois eles possam apresentar as contrarrazões, e o processo suba para o tribunal”.

