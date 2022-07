Mais de 30 pessoas foram presas em operação policial na Bahia

A Operação Força Total, realizada em várias cidades da Bahia, das 5h às 22h de sexta-feira, 15, resultou na prisão em flagrante de 34 pessoas. Segundo a Polícia Militar, 19 armas foram apreendidas na ação.

Está foi a 5ª edição da operação da PM com foco na intensificação de ações ostensivas, preventivas e repressivas. Na sexta, foram mobilizados mais de cinco mil agentes em todo o estado.

Ainda segundo a PM, cerca de 560 veículos foram autuados, outros 17 com restrição de roubo foram recuperados e mais 194 apreendidos.

Periperi

Equipes da 18ª Companhia Independente recolheram seis armas de fogo, munições, drogas, dentre outros materiais, na rua 8 de Maio, localidade conhecida como "Baixada", no bairro de Periperi, em Salvador.



Os militares receberam informações de que havia um grupo de homens armados na região. Os PMs surpreenderam os suspeitos, que atiraram contra os policiais e fugiram.

Nas imediações, foram encontrados uma submetralhadora calibre 9mm, uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada, uma pistola calibre 40, duas pistolas calibre 380, uma delas com numeração raspada, um revólver calibre 38, 73 embalagens com maconha, munições calibre 380 e 40, além de roupas e objetos pessoais utilizados na prática de crimes.