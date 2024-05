Mandantes de dezenas homicídios em Salvador são alvos de operação | A TARDE

A Operação Hégira, deflagrada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) nesta quarta-feira, 22, resultou na localização de 20 indivíduos, sendo 19 presos e um morto após confronto com a polícia no bairro da Barra.

De acordo com a Polícia Civil, dentre os 20 mandados judiciais, sete foram cumpridos no sistema prisional. Um dos internos é apontado como líder do tráfico de drogas no Calabar. Dos 13 criminosos localizados em diferentes bairros de Salvador, cinco eram monitorados por tornozeleira eletrônica.



O suspeito que morreu durante confronto, na manhã desta segunda-feira, 22, foi identificado como Augusto César Santos, conhecido pelo vulgo de 'China', e apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas do Primeiro Comando da Capital (PCC).

China respondia por quatro homicídios, sendo três como mandante e um como executor. Ele também é tutor do pitbull que atacou dois cães na Barra e usava o animal para amedrontar moradores e comerciantes do bairro.



Duas pessoas que estavam com mandados de prisão temporária em aberto também foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas. Outros integrantes da organização criminosa, liderada por internos do sistema penitenciário e que fazem parte de um grupo de São Paulo, estão sendo procurados.

"Uma operação que demorou 22 meses de investigação e o nosso foco foi atacar, não somente as pessoas que cometem o tráfico de droga, mas aqueles que estão por trás dando as ordens. Como nós já sabemos, os indivíduos que fazem o tráfico de drogas, eles também determinam o cometimento de vários homicídios e assim nós tivemos com essas prisões a possibilidade de esclarecer oito homicídios", afirmou a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito.

Além dos mandados de prisão, a Justiça também decretou o bloqueio de contas bancárias e congelamento de ativos financeiros dos investigados. A operação contou com quase 200 policiais.

