Metrô é evacuado após falha e gera lentidão na Linha 2

O funcionamento do metrô de Salvador voltou a apresentar problema nesta sexta-feira, 29. Usuários do sistema relataram que, durante um período da tarde, os trens saíram mais cheios do que o normal.

Também houve relatos de lentidão no espaço entre um trem e outro, que geralmente acontece a cada 3 minutos, em média. As informações iniciais eram de que a demora estava sendo de cerca de 15 a 20 minutos.

Ao Portal A TARDE, a CCR Metrô Bahia, empresa que administra o serviço, informou que um trem apresentou uma falha por volta das 16h30, no fechamento de uma porta e precisou ser evacuado em seguida (confira a nota abaixo).

Segundo a empresa, o caso aconteceu na Estação Aeroporto e a situação já foi normalizada. A Linha 1 do sistema, segundo a CCR, não foi afetada.

Nota na íntegra:

A segurança é um valor para a CCR Metrô Bahia. A concessionária informa que já foi normalizada a situação na Estação de Metrô Aeroporto, na Linha 2 do Sistema Metroviário, quando, às 16h29, um trem apresentou falha no fechamento de uma porta, sendo evacuado em seguida. O intervalo de trens na Linha 2 já foi normalizado e, neste momento, é de 3 minutos e 10 segundos. A Linha 1 do Sistema Metroviário não foi afetada.