Miltares se apresentavam como policiais civis para praticar extorsão

Policiais passarão por audiência de custódia - Foto: Reprodução / Instagram / @pmdabahia

Dois policiais militares, com atuação em Salvador, foram presos na terça-feira, 16, acusados do crime de extorsão contra um comerciante, cometido em fevereiro de 2022, no bairro do Stiep, em Salvador. A Polícia Civil cumpriu mandados de prisão preventiva contra os militares, que não tiveram os nomes divulgados.

De acordo com informações da Polícia Civil, os policiais se apresentaram a um comerciante como policiais civis e passaram a ameaçar levar a vítima para a Central de Flagrantes caso não houvesse o pagamento de uma quantia em dinheiro. Sob ameaça, a vítima realizou transferências bancárias para a dupla.

Os policias já haviam sido presos em maio de 2022 após as investigações da Operação Só Rasteira, fruto da denúncia de um homem que teria sido vítima do esquema criminoso um mês antes.



Confira a nota da Polícia Civil



De acordo com as investigações da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), em 2022, a dupla abordou um homem no bairro do Stiep, identificou-se como sendo da Polícia Civil e passou a ameaçar levar a vítima para a Central de Flagrantes caso não houvesse o pagamento de uma quantia em dinheiro. Os dois já passaram pelos exames de lesões corporais de praxe e ficarão custodiados, à disposição da Justiça.