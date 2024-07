Policiais militares são presos por extorsão de empresário em Salvador

Dupla foi levada ao Batalhão de Choque - Foto: Divulgação

Dois policiais militares, com atuação em Salvador, foram presos nesta terça-feira, 16, acusados do crime de extorsão contra um comerciante, cometido em fevereiro de 2022. O homem teria sido abordado por policiais à paisana que o obrigaram a realizar transferências bancárias sob ameaça.

Pouco mais de dois anos depois, a polícia expediu os mandados de prisão contra os dois policiais militares, que ainda estavam na ativa. De acordo com a Polícia Civil, esses mandados foram cumpridos na manhã desta terça-feira, quando a dupla foi levada ao Batalhão de Choque. A audiência de custódia deve acontecer ainda na manhã desta quarta-feira, 17.



"A Polícia Civil da Bahia cumpriu mandado de prisão preventiva contra dois policiais militares, pelo crime de extorsão. De acordo com as investigações da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), em 2022, a dupla abordou um homem no bairro do Stiep, identificou-se como sendo da Polícia Civil e passou a ameaçar levar a vítima para a Central de Flagrantes caso não houvesse o pagamento de uma quantia em dinheiro. Os dois já passaram pelos exames de lesões corporais de praxe e ficarão custodiados, à disposição da Justiça", diz a nota da Civil.



Relembre o caso

Os policias já haviam sido presos em maio de 2022 após as investigações da Operação Só Rasteira, fruto da denúncia de um homem que teria sido vítima do esquema criminoso um mês antes.

O comerciante foi abordado pelos policiais militares no mês de fevereiro, no bairro do Stiep. Mesmo à paisana, eles se identificaram como policiais da Delegacia de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO) e informaram que ele estava com o telefone grampeado.



O homem, desconfiado, disse que não sairia do carro. Foi quando os policiais, que estavam armados, o ameaçaram, tomaram o carro e seguiram até um estacionamento. Lá eles começaram a extorquir o comerciante, por cerca de uma hora, e conseguiram grande quantia de dinheiro sob grave ameaça. Após ser liberado pelos policiais, o homem registrou uma queixa, e assim as investigações começaram.