Motociclista atropelado fala sobre perseguição na Avenida Paralela

O motociclista que foi atingido por um carro na Avenida Luís Viana Filho, também conhecida como Avenida Paralela, na quinta-feira, 8, falou pela primeira vez sobre o acidente. Um vídeo do momento exato em que a colisão acontece repercutiu nas redes sociais depois que as imagens feitas por pessoas que estavam um pouco atrás dos veículos mostram o automóvel indo em direção ao motociclista de propósito e o arremessando no chão.

A vítima, que não teve ferimentos graves e se recuperou bem, é Bertson Félix. Ele trabalha em uma madeireira no bairro de Pernambués, que fica na mesma avenida do acidente. Segundo o motoqueiro, a perseguição começou após ele ter reclamado com o motorista do carro por ter "fechado" a moto dele na região do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Bertson ainda afirmou que o motorista estava acompanhado por uma mulher e duas crianças no automóvel. O desentendimento teve início no CAB e o homem só parou de persegui-lo próximo ao prédio da Receita Federal, quando conseguiu atropelar Bertson. As informações foram dadas em entrevista à TV Record Itapoan.

O trabalhador acredita que o homem queria realmente matá-lo. O condutor do carro ainda não foi identificado pela Polícia Civil, que investiga o caso.

Veja o momento em que homem joga o carro contra motociclista: