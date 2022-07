Motociclista morre em acidente próximo à Feira de São Joaquim

Um motociclista morreu após colidir contra um carro de passeio na noite deste sábado, 23, na avenida Jequitaia, em frente à feira de São Joaquim, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 23h. O condutor do automóvel teve ferimentos leves e ele mesmo acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No local, os socorristas encontraram o motociclista já sem os sinais vitais e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA), que realizou perícia e remoção do corpo. A identidade das vítimas não foi divulgada.