Motorista de app suspeito de estuprar mulher em Salvador é assassinado | A TARDE

O motorista de aplicativo suspeito de estuprar uma passageira na quarta-feira, 20, em Salvador, foi assassinado por criminosos cerca de 24 horas depois na localidade Alto do Macaco, no bairro de Tancredo Neves.

Informações preliminares são de que o motorista, identificado como Ramon Santos, era morador residia na Vila Dois Irmãos, na Estrada das Barreiras. Ele teria sido levado para o tribunal do crime por traficantes da Engomadeira. O corpo foi encontrado em Tancredo Neves.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias, autoria e motivação da morte de Ramon Santos Souza, de 31 anos, serão investigadas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). O Silc/DHPP foi acionado e expediu as guias para remoção e perícia.

Foto utilizada por Ramon no app 99 | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O caso

Uma mulher foi vítima de estupro e roubada pelo motorista de aplicativo na noite de quarta-feira, quando pediu uma corrida no bairro de Armação, com destino ao bairro Sete de Abril. Durante a viagem, segundo a Políia Civil, ele rendeu a vítima com a faca, roubou o celular e a estuprou.

O caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/ Brotas). Na unidade, ela foi acolhida e encaminhada para passar por exames que comprovem o abuso no Instituto Médico Leal (IML). A jovem também deu entrada no Hospital da Mulher para receber as medicações contra Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

O Portal A TARDE recebeu um print da chamada feita pela mulher para o aplicativo '99'. Às 23h35 do dia 19 de março, terça-feira, a vítima, identificada pelas iniciais M.C.D, sai de um imóvel localizado em Armação, na Orla de Salvador. Ela entra no carro, modelo HB20, de cor branca. O destino final seria o bairro de Sete de Abril, na periferia da capital baiana. 30 minutos após entrar no veículo, às 00h05, a chamada é encerrada no aplicativo.