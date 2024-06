"Motorista não seguiu orientações", diz Semob e Integra após denúncia | A TARDE

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) e a empresa Integra se pronunciaram na tarde desta quarta-feira, 5, sobre a mulher que denunciou ter sido vítima de gordofobia e constrangimento dentro de um ônibus no ponto do Detran, em Salvador.

De acordo com o relato da vítima, identificada como Raquel Barbosa, ela teria solicitado ao motorista que entrasse no coletivo pela porta do fundo, uma vez que é obesa e teria dificuldades passar pela catraca. Além disso, a parte da frente do veículo estava cheia, enquanto a parte do fundo estava vazia.

O pedido, entretanto, foi negado pelo motorista. Em nota enviada ao A TARDE, a Semob informou que a atitude do profissional infringe a Lei Municipal 7201/2007, que visa que pessoas obesas podem ter acesso ao ônibus pelas portas de desembarque. "A pasta reitera que não compactua com este tipo de situação e se solidariza com a usuária", completou a pasta.

Já a empresa Integra afirmou que que todos os motoristas são orientados para permitir a entrada pela porta do meio sem fazer o passageiro obeso a passar pela catraca. A pasta concluiu dizendo ainda que o profissional "não cumpriu as orientações e estaremos aplicando as medidas administrativas para as devidas correções".

