Motoristas de aplicativos realizam protesto para derrubar PL | A TARDE

Cerca de 1000 motoristas de aplicativos das plataformas Uber e 99 se reuniram na manhã desta terça-feira, 26, para protestar no Centro Administrativo da Bahia (CAB) contra o Projeto de Lei Complementar (PLC) Nº 12/2024, encaminhado pelo presidente Lula (PT) ao Congresso Nacional. O movimento de 'cruzar os braços' teve início por volta das 8h.



O intuito da movimentação é pressionar o governo pela derrubada do caráter de urgência da PLC, que visa a regulamentação deste tipo de trabalho, fruto de um Grupo de Trabalho Tripartite, criado em maio de 2023 e coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com representantes dos trabalhadores, das empresas e do Governo Federal.

A categoria acredita que o PL trará prejuízo aos trabalhadores e desejam que o projeto equipare as tarifas para os motoristas de aplicativos aos modos que é aplicado aos taxitas que, segundo Vick Passos, diretor da Coopmapp, tem tarifa base, variáveis de quilômetro rodado e do tempo.

"O pessoal do grupo de trabalho que estava em negociação com o ministro Luiz Marinho, lá em Brasília, estavam com uma proposta inicial de 72 reais a hora trabalhada. Essa hora trabalhada, ela passou de 72 reais a hora trabalhada para 30 reais e 10 centavos. Ou seja, existe uma diferença muito grande de valores e isso impactou na satisfação do motorista por aplicativo".

Motoristas na Avenida Pinto de Aguiar seguindo para o CAB | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Outra ressalva dos trabalhadores está relacionada ao tempo de trabalho. "A limitação do tempo de trabalho do motorista por aplicativo fazer apenas as 12 horas de trabalho... Antigamente a gente podia fazer 12 horas na Uber e ainda fazer o complemento, se o movimento ficasse melhor na 99 ou em outra plataforma...e agora a gente já não pode fazer isso".

Ele ainda complementa, ao salientar a forma de cobrança das plataformas. "Nós estamos atravessando um momento muito difícil. As plataformas estão cobrando as corridas cada vez mais com um preço menor, o repasse para o motorista está muito baixo. Hoje em dia as plataformas têm uma forma de cobrar as taxas aleatórias ao motorista por aplicativo. Não sabe se vai ser cobrado 15%, 10% ou 20%. Às vezes as corridas têm cobrança até de 50%".

"A medida de urgência foi colocada para acelerar essa regulamentação, de forma que a gente não vai nem poder lutar. Ou seja, agora vamos mobilizar o Brasil para que isso seja extinto".





João Grassi