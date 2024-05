Mulher condenada a 12 anos por matar marido PM em Salvador é presa | A TARDE

Uma mulher condenada a mais 12 de anos de prisão por ter matado o companheiro, que era policial militar, foi presa nesta quarta-feira, 8, em Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, Cleide Souza Cintra teve o mandado de prisão cumprido no bairro de Tancredo Neves, por equipes da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) e da Coordenação de Operações e Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) apontaram que, em agosto 2011, o PM Fábio Nascimento Cintra, sargento das Rondas Especiais(Rondesp), à época com 35 anos de idade, foi surpreendido pela companheira quando estava saindo de casa, no bairro de Tancredo Neves.



"Contrariada pela decisão da vítima em se separar, a mulher efetuou disparos de arma de fogo que acabaram atingindo fatalmente Fabio", informou a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro.



Com o cumprimento do mandado de prisão expedido pelo 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, em junho de 2023, Cleide Souza Cintra foi submetida ao exame de corpo de delito e encaminhada à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde ficará à disposição da Justiça.

Relembre o caso



O PM Fábio Nascimento Cintra foi morto fardado, em 11 de agosto de 2011, baleado por dois tiros à queima-roupa, na face e no abdômen. A arma usada no crime era dele, um revólver calibre 38. O assassinato ocorreu no apartamento do casal , localizado no Conjunto Novo Arvoredo, bairro de Tancredo Neves.



A princípio, Cleide contou à polícia que dois homens entraram na casa e mataram o PM, no entanto, posteriormente, ela mudou a versão, confessou o homicídio e disse que matou o marido em legítima defesa. Ao depor, a mulher alegou que era constantemente agredida pelo PM, na maioria das vezes por ciúmes, desde o início da relação, quatro anos antes do crime. Ela disse ainda que havia sido espancada na noite anterior e também na manhã do assassinato.



O corpo de Fábio foi sepultado no dia 12 de agosto de 2011, no Cemitério Campo Santo.

