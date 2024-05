Mulher de 35 anos é encontrada morta em Alagoinhas | A TARDE

O corpo de uma mulher de 35 anos foi encontrado com marcas de golpes de arma branca no município de Alagoinhas, no interior da Bahia, neste domingo, 28. De acordo com a Polícia Civil, a delegacia já tem indicativos da autoria do crime.

Um veículo abandonado, com manchas de sangue, roupas femininas e uma capa de faca, também suja de sangue, foi encontrado a 500 metros do corpo da vítima, identificada como Elizabeth Vanezza Alexandre de Carvalho.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e remoção do corpo. As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão investigadas pela delegacia de Alagoinhas