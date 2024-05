Integrantes de facção morrem em troca de tiros na Vila Canária | A TARDE

Ao menos dois suspeitos de integrar uma facção criminosa morreram e outros dois ficaram feridos, após troca de tiros ocorrida na tarde deste domingo, 28, no bairro da Vila Canária, em Salvador.



De acordo com informações do Informe Baiano, o caso começou como um confronto entre integrantes do Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM). Na troca de tiros, dois homens que fariam parte do CV foram baleados e levados para uma unidade de saúde.



Posteriormente, ainda segundo o Informe Baiano, policiais da Rondesp Central e da 47ª CIPM chegaram ao local e foram recebidos a tiros por homens que seriam integrantes do Bonde do Maluco (BDM). Os policiais revidaram e balearam dois suspeitos. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Eládio Lassére, mas não resistiram.



Confrontos entre facções em Salvador



Nas últimas semanas, confrontos entre o CV e BDM causaram terror no subúrbio da capital baiana, especialmente no bairro de Periperi. A “guerra” começou na tarde do dia 10 de abril, quando o CV invadiu o bairro de Periperi, cujo tráfico era controlado pelo grupo rival. A partir daí, o terror foi instaurado na região.



Uma escola e postos de saúde foram fechados por causa da violência na região, e cenas de violência extrema foram registradas no bairro. Uma delas foi um corpo encontrado decapitado em Mirantes de Periperi. No dia anterior, uma cabeça humana havia sido encontrada dentro de uma lata de tinta.



A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) determinou reforço por tempo indeterminado no combate às facções na região do Subúrbio Ferroviário, com uso de veículos e aeronaves pelas Polícias Militar e Civil no patrulhamento e em ações de inteligência. Grupos especializados também foram convocados para a região.



No dia 24 de abril, o comandante da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (18ª CIPM/Periperi) afirmou em entrevista ao Portal A TARDE que a região já estava retomando sua rotina usual.