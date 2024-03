Mulher é morta com vários tiros ao pular de carro em Salvador | A TARDE

Uma mulher, ainda não identificada, foi morta com vários tiros, no fim da manhã deste sábado, 24, na Avenida 29 de Março, nas imediações da ladeira de Cajazeiras 8, em Salvador.

De acordo com fontes ouvidas pelo Portal Massa!, a vítima estava em um carro branco e abandonou o veículo ao passar pelo local. No entanto, homens armados desceram do carro e efetuaram diversos tiros contra ela, que teve morte instantânea. Cerca de 10 perfurações foram encontradas no corpo da mulher. Após o crime, os assassinos fugiram do local.

O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a remoção do corpo e o crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).