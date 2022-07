Mulher encontrada morta em Piatã era turista do Paraná

A mulher encontrada morta na praia de Piatã nesta quinta-feira, 14, era turista do Paraná e estava desaparecida havia cerca de uma semana.

Ela foi identificada como Cintia Mara Pepplow da Silva, tinha 47 anos e morava em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo o Departamento de Polícia Técnica, a morte foi causada por afogamento e as escoriações no rosto foram marcadas pelo atrito com a areia.

Ela teria saído de casa à pé após uma discussão e não disse para onde ia. Ela chegou a ser vista em um aeroporto e em seguida, viajou para Salvador, onde foi encontrada morta.

Segundo a família, Cíntia já apresentava sinais de algum tipo de transtorno psiquiátrico e já havia desaparecido em outras ocasiões.

As buscas pela empresária começaram ainda no Paraná, até o conhecimento de que ela estava em Salvador. O corpo será levado de volta a São José dos Pinhais, onde será sepultado.