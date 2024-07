Mulher pula de prédio para fugir de agressões do marido

- Foto: Redes sociais

Uma mulher pulou do terceiro andar de um prédio no bairro Jardim Nova Esperança, em Salvador, para fugir das agressões cometidas pelo marido. O caso aconteceu na noite do último domingo, 7.

A mulher foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para o Hospital Geral do Estado, onde segue internada. Informações preliminares apontam que na queda, a vítima acabou batendo a coluna em uma parte do concreto do chão.

De acordo com familiares, o suspeito agrediu a esposa e, em seguida, foi dormir como se nada tivesse acontecido. Em nota, a polícia civil disse que um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Brotas) para investigar um descumprimento de medida protetiva.

“Segundo informações preliminares, uma mulher se feriu na tentativa de fugir das agressões do ex-companheiro. A vítima foi encaminhada para atendimento em uma unidade hospitalar. Diligências estão sendo realizadas para localizar o suspeito e oitivas estão em andamento para elucidar o caso”, diz a nota.

