Na 25ª edição, Liquida Salvador começa nesta sexta em 5 mil lojas

A 25ª edição da Liquida Salvador começa nesta sexta-feira, 3, com mais de 5 mil pontos de venda participantes em Salvador e na Região Metropolitana. A ação segue até o dia 13 de março.

Ao fim, os consumidores concorrerão a um automóvel zero quilômetro da marca Toyota Corolla Cross XR 2.0; uma Scooter elétrica, modelo S9; e 25 vales-compra no valor de 1.000 reais cada um.

Bernardo Carvalho, autor e coordenador do projeto em Salvador e no Brasil, conta que a expectativa para a edição 2023, que volta a acontecer depois do Carnaval, é altíssima.

"A população teve dois anos que se retraiu para ir às compras e as campanhas foram feitas antes do carnaval. Esse ano voltou para o pós carnaval, como foi originada", disse Bernardo ao Portal A TARDE.

Ele lembra que a iniciativa foi criada para suprir a queda de vendas que lojistas sofriam após o Carnaval. "As vendas tendem a cair muito, existe um hiato até o dia das mães. A gente criou o projeto para que as pessoas reservassem dinheiro para aproveitar grandes promoções, seja produto, serviço, tudo".

Bernardo Carvalho é autor e coordenador do projeto em Salvador e no Brasil

Bernardo lembra que há 25 anos, cerca de 500 lojistas participaram do projeto. Hoje são dez vezes mais. "Hoje são mais de 5 mil. A gente espera nestes 11 dias movimentar mais de R$ 550 milhões com as lojas participantes".

Ele conta que o Liquida orientou os lojistas a oferecer descontos reais, que é o objetivo da campanha. "A gente pediu aos lojistas que se preparassem e dessem descontos reais, que é o que dá credibilidade da campanha nestes 25 anos. Essa é a nossa máxima. Consumidor, procure as lojas com a marca do Liquida, pois ali você vai ter desconto verdadeiro e ainda vai conseguir concorrer a uma premiação fantástica".

"Existe uma máxima nos órgãos de maior ligação com o varejo que diz que qualquer projeto que passe de 5 anos é considerado um sucesso. Temos 25. Começou aqui em Salvador e hoje está em 16 estados e o resultado está aí", celebra Bernardo.

Para participar da campanha, o consumidor pode fazer o cadastro através do appliquidasalvador.com.br. A cada R$ 100 em compras, com qualquer meio de pagamento, o consumidor tem direito a um cupom para concorrer aos prêmios.

O sorteio será realizado no dia 21 de março, às 11h, na sede da CDL Salvador, na Rua Carlos Gomes, n.º 1063, Ed. CDL, Aflitos.