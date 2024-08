Noivo tem infarto antes de cerimônia e casa no Hospital do Subúrbio

Troca de alianças entre o casal - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Estava tudo pronto para o dia 19. Cartório, roupas e restaurante reservados, até que, pouco antes do esperado casamento, o noivo sofreu um infarto. O fluxo sanguíneo sumiu por uns instantes, mas Simone nunca abandonou o coração de Jailson. E se razões médicas impediram a cerimônia conforme preparado, a solução foi dizer o “sim” nesta terça-feira (23), no Hospital do Subúrbio, em Salvador.

Após a decisão da troca de local, toda a equipe do centro médico se mobilizou para trazer o máximo de normalidade para a situação atípica. Bolo e altar foram devidamente montados, e um enfermeiro sacou um violão para puxar a trilha sonora que misturou músicas românticas e gospel.

Os médicos também autorizaram que Jaílson Oliveira abandonasse brevemente a túnica de paciente para vestir um terno. A noiva, claro, com um vestido branco e Gabriel, filho de nove anos do casal que está junto há uma década, fantasiado de policial, levou as alianças em segurança até os pais.

Gabriel, de nove anos, entregando alianças aos pais | Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Na área dos convidados, além dos tradicionais parentes e amigos, toda a equipe médica, que, de certa forma, também são família. “Tem que casar no hospital, mas assim, sair daqui e viver uma vida saudável pra sempre”, torce Simone Santos, agora Simone Santos Oliveira.

Contratempos

Jaílson Oliveira, de 49 anos, possui problemas renais e já estava internado para realizar hemodiálise quando sofreu o ataque cardíaco. A equipe médica agiu rápido e o maquetista não correu risco de vida. Salvo, a preocupação passou a ser o casamento marcado para alguns dias depois.

“Eu disse: ‘E agora? Depois de dez anos, o cabra marca o casamento e não vai acontecer? Conversei com a enfermeira, sem nenhuma pretensão, e ela começou a ajeitar tudo. Disse que o casamento iria acontecer e seria aqui, no hospital. Trouxeram a juíza, montaram a estrutura… cuidaram de tudo”, celebra Jaílson.

A enfermeira cupido, que transformou-se em madrinha do casamento é Lídia Leonídia. Ela compartilhou a ideia com os colegas, que animaram-se, e também obteve a autorização da diretora do Hospital do Subúrbio. Foi o primeiro casamento realizado nas dependências do centro médico inaugurado em 2010.

“A gente resolveu fazer o casamento dele aqui no hospital para todo mundo celebrar junto com ele, já que ele não podia sair daqui para o fórum. Enfermeira não é só cuidar da doença, mas cuidar do coração, da alma, da alegria, e do amor, pois o amor vence sempre no final. E hospital não é só um lugar de doença. É um lugar de cuidado, de alegria, de vida”, defende a enfermeira.

Área no hospital esteve lotada | Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

E não foi apenas o noivo que teve problemas. Simone, no dia 19, teve a bicicleta roubada por ladrões que a derrubaram no chão, causando um deslocamento no braço da noiva. Por isso, além de aliança, ela teve uma uma tipoia durante a cerimônia.

Apesar disso, o sentimento é de gratidão. “Mas eu quero só agradecer a Deus por esse momento. Por estar realizando esse sonho. Por ter colocado pessoas maravilhosas na minha vida, na vida de Jailson, do meu filho. E por estar cada dia mais me abençoando, me dando forças. E me ajudando espiritualmente em tudo. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês por todas essas forças”, celebra a esposa.

Já Jaílson segue em tratamento, sem previsão de alta, à espera de um transplante de rim. "Quero viver uma vida longa ao lado da minha esposa", torce.