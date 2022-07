Nutricionista baleada na porta de hospital recebe alta

Já está em casa a nutricionista Esperança Cedraz Brandão, de 37 anos, baleada durante uma tentativa de assalto, quando chegava para trabalhar no Hospital Santa Izabel, no bairro de Nazaré, em Salvador. Ela recebeu alta no início da tarde de sábado, 30 e vai seguir com o tratamento em domicílio.

O crime aconteceu no dia 22 de julho, quando dois homens anunciaram o assalto. A nutricionista não reagiu mas foi alvejada dentro do veículo. Os atiradores foram presos, um deles em flagrante, logo após o ocorrido. O segundo suspeito, Gilvan dos Santos, de 21 anos, foi preso na sexta-feira, 29, em Salvador, após se apresentar na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos na companhia de advogados.



Esperança ficou em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas deixou o leito três dias depois de dar entrada no hospital. Segundo o marido da nutricionista, Marlos Carvalho, ela passou por cirurgias para remover estilhaços de vidro que atingiram um dos olhos e, ainda deve precisar de mais alguns procedimentos no outro. Uma bala ainda está alojada na face, perto do maxilar. Agora os médicos avaliam se a retirada do projétil é viável e não se sabe se há o risco dela perder a visão.

Uma equipe multidisciplinar no Hospital Santa Izabel, onde Esperança trabalha e estava internada, vai seguir com o atendimento na residência da vítima, com terapias para extirpação de um nervo do rosto, onde a bala está alojada, e também na área dos olhos para que não fique nenhuma sequela.