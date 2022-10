Olívia Santana pede apuração do Ministério Público no Mané Dendê

Reportagens do A TARDE, que mostram favorecimento a amigos e aliados políticos de ACM Neto em licitações da Prefeitura de Salvador para a requalificação da Bacia do Rio Mané Dendê, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, anunciada como “maior obra da história” na região repercurte entre os políticos baianos. Reeleita deputada estadual, Olívia Santana (PCdoB) apelou para que o Ministério Público da Bahia apure as denúncias.

"Isso desconstrói a maquiagem que a Prefeitura tenta nos impor. A forma como as p essoas estão sendo tratadas, que saem das suas casas e não sabem para onde vão. Um desrespeito muito grande. As denúncias são muito graves e temos que apurar a veracidade. A vida e a sobrevivência das pessoas é o que estão em jogo. Que o Ministério Público tome as providências necessárias. Isso não pode ser tratado apenas como um artifício eleitoral, são questões graves, que precisam ser apuradas e tratadas de maneira adequada", disse Olívia Santana, em entrevista ao Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, desta segunda-feira, 17.

Além das licitações suspeitas, a Prefeitura tem expulsado moradores da Bacia do Rio Mané Dendê. A população tem sido coagida pela Prefeitura de Salvador para se desfazer de suas casas e comércios por preços muito abaixo dos praticados pelo mercado, por causa da obra de requalificação.

"Quem não deve, não teme. Se a prefeitura se silencia ou se manifesta apenas por meio de nota sabendo da gravidade das denúncias, significa que de fato está com medo de alguma coisa. É preciso enfrentar, essa é uma pauta que não vai sumir, que será aprofundada e a reportagem do A TARDE e as falas dos vereadores tem uma força argumentativa muito grande. A prefeitura precisa esclarecer, se explicar, principalmente considerando que são recursos públicos".

Chamada de “Novo Mané Dendê”, a intervenção, de saneamento básico, urbanismo e regularização fundiária, tem financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), foi anunciada no fim da gestão do ex-prefeito ACM Neto e é divulgada com muita propaganda tanto pela atual administração municipal quanto pelo candidato a governador.

Reeleição

A parlamentar se reelegeu para Alba com 92.559 votos | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Com um crescimento maior que 60% na votação da última eleição, em relação a 2018, estadual Olívia Santana (PCdoB) se reelegeu como deputada para com a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) como a sexta mais votada do estado com mais de 92 mil votos. Assim, a primeira deputada estadual negra caminha para o segundo mandato na Casa.

"Eu quero agradecer os 92 mil votos. Custou a ficha cair de eu realmente tomar consciência dessa votação estrondosa mesmo contra campanhas milionárias. É a vitória do trabalho, da nossa pauta. É a provação popular dessas pautas diversas do nosso mandato. A nossa luta antirracista, empoderamento da mulher e da classe trabalhadora. A gente conseguiu ter esse reconhecimento popular. A gente precisa fazer o nosso país entrar no eixo", declarou Olívia.

Sobre as suas pautas no novo mandato na Alba, a deputada apontou que irá "mergulhar mais na juventude".

"A gente tem um trabalho forte nessa pauta, que é importante para mim. Nesse mandato nosso, a gente também abraçou esses grupos. A juventude das periferias vive muito no fio da navalha. A disputa de um segmento marginal, com a luta pela sobrevivência dignamente. Eu sei o que a escola fez comigo e batalho muito para garantir que a educação de qualidade chegue na vida dessa juventude", explicou. "A gente está lutando muito para que o Jerônimo Rodrigues consiga se eleger governador e que ele possa fazer vingar de maneira positiva o projeto de educação integral", acrescentou.

Durante o primeiro mandato do governador Rui Costa (2015-18), Olívia Santana foi responsável por duas importantes pastas do governo. Entre janeiro de 2015 e janeiro de 2017, foi secretária de Políticas para as Mulheres (SPM), de onde saiu para assumir a Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), na qual ficou até abril de 2018, quando iniciou sua pré-campanha a deputada estadual, tendo sido eleita.

Nas eleições de 2018, Olívia conquistou 57.755 votos e se tornou a primeira deputada negra da história da Bahia. Quatro anos depois, nas eleições deste ano, Olívia conseguiu uma marca ainda mais expressiva. Com quase 35 mil votos a mais, pouco mais de 60% de diferença, a parlamentar se reelegeu com 92.559 votos.

Veja a entrevista completa de Olívia Santana ao Isso é Bahia:

