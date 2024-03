Ônibus deixam de circular em bairros de Salvador após tiroteios | A TARDE

Uma intensa troca de tiros foi registrada na madrugada deste sábado, 16, no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador.



Segundo a Polícia Militar, agentes da 19ª CIPM foram acionados para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo em Fazenda Coutos. Com o apoio de guarnições do Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC) BTS, os militares realizaram rondas e ações de patrulhamento em toda a localidade, mas nenhum indivíduo armado foi encontrado pelas equipes.

Leia mais:

>> Segundo suspeito de envolvimento em morte de PM é preso

Ainda conforme a corporação, as ações de patrulhamento foram intensificadas na região desde então, através de incursões e de reforços de unidades da PM, como o Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo).

Um vídeo enviado ao Portal A TARDE mostra diversas viaturas da PM se deslocando para a região.

A PM ressaltou que é imprescindível que qualquer situação que fuja à normalidade seja informada pelo 190 para que guarnições sejam encaminhadas para a imediata averiguação das denúncias.

O Sindicato dos Rodoviários de Salvador informou que os serviços foram suspensos e não estipulou prazo para normalização do serviço.

Já na localidade do Parque das Bromélias, onde um gerente de uma facção criminosa morreu após trocar tiros com policiais militares na noite de sexta-feira, 15, a expectativa do Sindicato é que o serviço seja restabelecido ainda na tarde deste sábado.





Cidadão Repórter