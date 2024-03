Segundo suspeito de envolvimento em morte de PM é preso | A TARDE

O segundo suspeito de envolvimento na morte do policial militar Marcos Alan Magalhães Vicente, em Feira de Santana teve o mandado de prisão cumprido nesta sexta-feira, 15, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

As investigações apontaram que o PM foi baleado por dois homens em uma tentativa de roubo no bairro Muchila, no momento em que chegava em casa com a sua filha. Ele foi abordado pelos criminosos que tentaram levar a sua motocicleta.

Segundo a Polícia Civil, a ordem judicial foi cumprida após diligências junto ao Poder Judiciário, realizadas em conjunto pela 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana e o DHPP.

Um dos envolvidos morreu após uma troca de tiros em uma operação conjunta das polícias Civil e Militar em Santo Estevão, no dia seguinte ao crime. A dupla já tinha passagens por roubo e tentativa de latrocínio.