Policial morto em Feira de Santana é enterrado sob forte comoção | A TARDE

O policial militar Marcos Alan Magalhães Vicente, de 46 anos, morto após ser atingido por disparos de arma de fogo, no Conjunto Feira X, no bairro Muchila, em Feira de Santana, na terça-feira, 12, foi enterrado sob forte comoção e a presença de vários colegas de corporação.

Em vídeos recebidos pelo Portal A TARDE é possível ver a chegada do corpo ao cemitério sendo conduzido por policiais e na sequência em uma forte emoção no momento do sepultamento.

Segundo informações preliminares, ele estava chegando em casa quando foi abordado por indivíduos em uma moto. Um dos suspeitos atirou contra Marcos, que foi socorrido socorrido em estado grave para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu. o caso é investigado como tentativa latrocínio. A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga o crime.

Veja: