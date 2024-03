Gerente do tráfico morre durante buscas por envovidos em morte de PM | A TARDE

Um homem apontado como gerente do tráfico de drogas na localidade conhecida como Bosque das Bromélias, Jardim das Margaridas, em Salvador, morreu após ser baleado em troca de tiros com policiais militares. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, 15.

Policiais militares da 49ª CIPM receberam uma denúncia de que um dos envolvidos na morte do Cabo PM Marcos Alan Magalhães Vicente, em Feira de Santana, estava nas proximidades do Residencial Bosque das Bromélias. Lá, os agentes teriam sido recebidos a tiros por um homem que estava em um dos blocos. Após abrir fogo, ele tentou fugir, mas já havia sido baleado.

Conforme apurações do Portal A TARDE, o homem foi identificado como Danilo dos Santos Pereira, vulgo ‘Ping’. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Menandro de Farias, onde morreu. A polícia não confirmou se ele teria envolvimento na morte do PM Marcos Alan.

Na ação, foram apreendidos um revólver calibre 38 com numeração raspada, munições de diversos calibres, uma porção com cerca de 120g e 130 pinos de cocaína, embalagens plásticas normalmente utilizadas no fracionamento e na comercialização de entorpecentes e uma balança de precisão.

O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).