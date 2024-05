Ônibus param de circular no Rio Sena após manifestação nesta manhã | A TARDE

Os ônibus do transporte público de Salvador pararam de circular no bairro do Rio Sena na manhã desta quinta-feira, 9. Os rodoviários foram orientados a não seguir o trajeto comum por causa de uma manifestação que acontece na Rua Direta.

Conforme apuração do Portal A TARDE, os ônibus circulam normalmente até a Ilha Amarela e desviam na Rua Pajussara, sentido ao Alto de Terezinha, onde chega ao final de linha.

Rio Sena é bairro vizinho a Mirantes de Periperi, que desde o mês passado virou palco de disputas entre facções criminosas e operações policiais em resposta. Na quarta-feira, 8, uma intensa troca de tiros foi registrada já no início da manhã, mas não houve registro de mortes. Nas redes sociais, moradores relatam sensação de insegurança.

