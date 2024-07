Operação da PCBA reprime grupos criminosos em bairros de Salvador

Os alvos da ação têm envolvimento com o tráfico de drogas e crimes contra a vida - Foto: Divulgação

A Polícia Civil está deflagrando, na manhã desta sexta-feira, 21, a Operação Nova República. As localidades onde as ações estão acontecendo não foram revelas, porém, o intuito é combater ações violentas em localidades com incidências de confrontos entre grupos criminosos.

Conforme a corporação, os alvos da ação têm envolvimento com o tráfico de drogas e crimes contra a vida.