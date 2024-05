Operação Sílere combate poluição sonora e mortes violentas em Salvador | A TARDE

Publicado domingo, 12 de maio de 2024 às 19:09 h | Autor: Da Redação ouvir

Equipes da Polícia Militar realizaram abordagens e reforçaram as apreensões nos bairros de Cosme de Farias, Fazenda Grande do Retiro, Bairro da Paz, Boca do Rio, Novo Horizonte, Itapuã e Pau Miúdo. - Foto: Divulgação