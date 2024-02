Parque de diversões onde jovem perdeu braço começa a ser desmontado | A TARDE

O parque de diversões onde o jovem Andrei Peroba, de 20 anos, sofreu um acidente em um brinquedo e acabou perdendo o braço, começou a ser desmontado na noite desta terça-feira, 20. Os equipamentos estão montados no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, bairro de Salvador.

Um vídeo enviado à redação do Portal Massa! mostra uma movimentação no local, inclusive populares chegando. Ainda não se sabe se são familiares da vítima.

Alguns equipamentos, inclusive, já teriam sido colocados em caminhões, segundo relatos de moradores. Funcionários do parque também foram vistos deixando o local após a chegada das pessoas.



O caso está sendo investigado pela 13ª Delegacia e Andrei segue internado no Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia para a amputação do braço.