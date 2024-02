Parque em Cajazeiras passa por nova perícia | A TARDE

Um encontro realizado, ontem, entre a defesa da família do jovem Andrei Peroba, 20 anos, que precisou amputar o braço direito após sofrer um acidente num parque de diversões - e a delegada responsável pelas investigações do caso, pode trazer novos desdobramentos da tragédia. O local está interditado desde a última sexta-feira.

Em entrevista ao MASSA!, o advogado da família, Bruno Moura, detalhou quais pontos foram tratados na reunião, que aconteceu na 13ª Delegacia Territorial, em Cajazeiras 10. "Houve três pedidos principais por minha parte. O primeiro foi que alterem a tipificação penal de lesão corporal grave para gravíssima.

O segundo, que tenhamos acesso ao inquérito policial para que possamos acompanhar todo o andamento do processo. E no terceiro, pedimos a requisição para uma nova perícia no local", explicou o advogado. Ainda de acordo com Bruno Moura, a perícia foi realizada ainda ontem, pelo Departamento de Polícia Técnica.

"A solicitação da nova perícia surgiu após rumores de que, depois do caso, houve modificação no parque. Quando chegamos no local havia um preposto do responsável do parque com as chaves do espaço. Ele resistiu em abrir para que eu pudesse acompanhar a perícia, mas depois de muito diálogo, ele atendeu", completou a defesa.

O advogado Mauro Bruno também revelou que o resultado da perícia seja disponibilizado às autoridades, no prazo de 10 dias. “O DPT vai fornecer dentro do inquérito um laudo detalhando tudo que aconteceu no dia ocorrido”, explicou. Imagens de uma câmera pública instalada nas proximidades do parque, também podem ser anexadas ao processo, conforme revelou o advogado.

Estado de saúde e protesto

Internado no Hospital Geral do Estado (HGE) desde a última quinta-feira (15), quando ocorreu o acidente, Andrei ainda não tem previsão de alta. Também segundo o advogado da família da vítima, o jovem segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Estive com Andrei no sábado, e ele pede por justiça", disse Bruno Moura. Ainda ontem, com cartazes, familiares e amigos do jovem protestaram na frente do parque, no Campo da Pronaica. Na ocasião, uma tia de Andrei, que participava do protesto, foi atropelada. Ela foi levada pra uma unidade médica, mas já recebeu alta. Segundo o advogado, o responsável pelo atropelo já foi identificado.