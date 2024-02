Bruno sobre acidente em parque: "Responsáveis devem ser penalizados" | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), comentou nesta segunda-feira, 19, pela primeira vez o acidente em um parque de diversões que deixou um jovem de 20 anos gravemente ferido na última quinta-feira, 15, no Campo da Pronaica, no bairro de Cajazeiras X, em Salvador. A família do jovem realizou um protesto ainda nesta manhã.

De acordo com o prefeito, o caso não é de responsabilidade da prefeitura e os responsáveis devem ser penalizados. Através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), o equipamento foi liberado para funcionar, o que já aconteceu em anos anteriores.

"A gente está aqui agindo para resolver esse problema. Aquele parque funcionou ali no Carnaval há diversos anos. Infelizmente, teve esse incidente. Os responsáveis devem ser penalizados. É um parque privado. A prefeitura só autorizou a liberação da área, inclusive com a obrigação de qualquer dano que causasse a grama sintética que fosse indenizada. A gente está lá conferindo esses detalhes finais para inclusive inaugurar o Campo da Pronaica com grama sintética que era uma demanda, uma expectativa lá da comunidade", começou o prefeito.

"Então, a gente lamenta o fato ocorrido. Não é responsabilidade da prefeitura e os responsáveis devem ser penalizados, indenizar a família, indenizar o jovem e se tiver responsabilidade criminal também. É assumir as consequências disso", completou.

A vítima Andrei Peroba, um jovem de 20 anos, precisou ter o braço amputado. O membro ficou preso em uma das alavancas e o jovem sofreu fratura exposta. Vídeos feitos por pessoas que estavam no local no momento do acidente mostram Andrei preso nas ferragens aguardando socorro.

