Partida de futebol na Bahia termina com tiros e briga generalizada | A TARDE

Uma briga generalizada foi registrada, na manhã do último domingo, 21, em uma partida de futebol ocorrida no Povoado de São João, zona rural da cicidade de Conceição do Coité, na Bahia. O motivo do início da confusão é desconhecido.

De acordo com informações da Polícia Militar, os poiciais foram informados que um dos presentes teria e efetuado disparos de arma de fogo para o alto.

Ainda segundo a polícia, um suspeito, que é policial de Pernambuco, foi localizado pelos militares. Com ele, foi encontrada uma pistola.

A TARDE / Leitor