PF detalha cumprimento de mandados em caso Binho do Quilombo

Binho do Quilombo, era representante da Comunidade Quilombola de Pitanga dos Palmares - Foto: Redes Sociais

O delegado Vitor Fagundes, responsável pelas investigações em torno do assassinato de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, conhecido como Binho do Quilombo, detalhou passos da investigação sobre o caso.

Segundo ele, em entrevista ao Portal A TARDE na manhã desta segunda-feira, 18, não devem haver mais prisões de suspeitos relacionados ao crime além das efetuadas na tarde de quarta-feira, 17.

"Parte dos endereços são vinculados aos indivíduos que foram presos e outra parte vinculados a pessoas que tem algum tipo de relação com os investigados que foram presos".

De acordo com o delegado, outros oito mandados, desta vez de busca e apreensão, estão sendo cumpridos no bojo da fase ostensiva das investigações, todos deferidos pela 2ª Vara Especializada Criminal da Seção Judiciária da Justiça Federal na Bahia.

Binho do Quilombo, era representante da Comunidade Quilombola de Pitanga dos Palmares (Simões Filho/BA), juntamente com sua mãe, Maria Bernadete Pacífico Moreira, também vítima de homicídio em agosto de 2023.

As investigações se iniciaram na Polícia Federal em setembro de 2017, poucos dias após o delito, que foi praticado no dia 19 de setembro do mesmo ano.