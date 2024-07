Assassinato de Binho do Quilombo é investigado pela Polícia Federal

Binho do Quilombo foi morto em 2017 - Foto: Arquivo Pessoal

A Polícia Federal deflagrou, no inicio desta quarta-feira, 17, e segue nesta quinta, 18, a Operação Palmares. O objetivo é apurar a autoria do assassinato de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, também conhecido como Binho do Quilombo.

A vítima era representante da Comunidade Quilombola de Pitanga dos Palmares, comunidade localizada em Simões Filho, juntamente com sua mãe, Maria Bernadete Pacífico Moreira, também vítima de homicídio em agosto de 2023. As investigações se iniciaram na Polícia Federal em setembro de 2017, poucos dias após o assassinato, que foi praticado no dia 19 de setembro do mesmo ano.

"Os elementos de informação produzidos no curso dos autos demonstram que os suspeitos utilizaram na empreitada criminosa um veículo fraudulentamente adquirido em nome de terceiro, financiado mediante utilização de documentos falsificados. Restou consignado, ainda, que o número de celular utilizado por um dos investigados à época do crime foi cadastrado em nome desta mesma pessoa", diz a nora da PF.

Ainda segundo as investigações, "essas foram circunstâncias que, no início, fizeram as investigações tomar um rumo que se distanciava da correta elucidação do fato criminoso. Identificado o verdadeiro usuário do terminal telefônico de interesse, foram deferidos os dois mandados de prisão em desfavor dos indiciados, cumpridos durante a deflagração da operação".



Leia Mais



>>> Traficantes mataram Mãe Bernadete por retaliação, conclui investigação

>>> Vigília por Binho do Quilombo e Mãe Bernadete segue até novembro

>>> Polícia prende três suspeitos de participar da morte de Mãe Bernadete

Outros oito mandados, desta vez de busca e apreensão, estão sendo cumpridos no bojo da fase ostensiva das investigações, todos deferidos pela 2ª Vara Especializada Criminal da Seção Judiciária da Justiça Federal na Bahia.