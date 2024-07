Suspeitos em morte do filho de Mãe Bernadete são presos pela PF

Suspeitos foram presos na quarta, em Salvador e Conceição do Jacuípe - Foto: Reprodução

Dois homens, que não tiveram identificação formal revelada, sendo um tio e um sobrinho, foram presos na tarde de quarta-feira, 17, suspeitos de participação na morte de Binho do Quilombo, filho de Mãe Bernadete, em setembro de 2017.

Segundo informações passadas pela Polícia Federal, através do delegado Vitor Fagundes, um dos suspeitos foi localizado dentro do Salvador Shopping, na capital baiana, enquanto o outro teve o mandado cumprido no município de Conceição do Jacuípe, no Recôncavo Baiano.

Em entrevista coletiva na sede da PF, em Salvador, o delegado detalhou como os suspeitos foram identificadoi: "A partir da identificação do veículo que foi utilizado no crime. Depois disso, tivemos a identificação formal do proprietário do veículo e, em seguida, que o automóvel foi fraudulentamente adquirido e registrado em nome dessa pessoa. Identificamos quem era o usuário que estava na posse do veículos meses antes do crime. A partir disso, os mandados foram solicitados, deferidos e cumpridos".

Questionado sobre a existência de mais envolvidos no assassinato de Binho do Quilombo, Fagundes afirmou que existem detalhes das investigações que correm em sigilo, mas, atualmente, todos os mandados em aberto foram cumpridos.

"Posso dizer é que as duas prisões que foram solicitadas pela Justiça Federal foram deferidas e cumpridas. Então, não resta nenhum mandado de prisão a ser cumprido. Quanto ao efetivo e a participação de outros indivíduos, não conseguimos revelar porque as investigações seguem em andamento", completou.

Sem entrar em mais detalhes, o delegado da PF afirmou que a dupla presa estaria envolvida "pessoal e diretamente" com o homicídio. No entanto, quanto a participação dos mesmos na morte de Mãe Bernadete, em agosto de 2023, Vitor Fagundes disse que não pode "afirmar ou descartar" a hipótese.



Por fim, o delegado afirmou que não houve resistência por parte dos suspeitos e que "foram colaborativos na medida do possível. Não quiseram dar declarações e não manifestaram desejo de serem ouvidos posteriormente com os advogados, mas é fato que não ofereceram nenhuma resistência".