PM influencer será preso após comentário nas redes: "Não sou ladrão"

- Foto: Redes sociais

O soldado da Polícia Militar da Bahia, Clézio Santana Lins, conhecido como Lins Santana, foi punido pela PM e vai cumprir detenção disciplinar nos próximos 30 dias.

O anúncio foi feito pelo próprio influenciador, que já acumula mais de 45 mil seguidores no Instagram, Ele se pronunciou nas redes, nesta segunda-feira, 15, para se despedir dos seguidores e defender a reputação. "Não sou marginal, vagabundo. Não faço jogo do bicho. [Sou um] homem de honra, correto, do bem, com uma conduta exemplar", acrescentou.

>> PM determina prisão de policiais influenciadores Tchaca e Ivan

Segundo o PM, a punição aconteceu devido a comentários feitos em uma entrevista ao vivo. Durante a participação, Lins comentou sobre uma operação policial. "Criei uma situação para criar no podcast um tom de riso, engraçado. Mas isso me prejudicou. Acabou maculando a imagem da instituição que tanto amo", explicou. O cumprimento da determinação começa ainda hoje e o policial não irá recorrer da decisão.

>> PM influencer se apresenta em batalhão para detenção de 15 dias

>> PM blogueiro Ivan Leite se apresenta para cumprir prisão: Indo ao SPA

Perfil

O perfil do PM tem diversos vídeos de humor e dança, em que o militar aparece sem camisa e rebolando. Na bio, ele se descreve como servidor público e abre um link para parcerias. Clézio ressaltou, em vídeo, que é policial há 13 anos e sempre comemorar o aniversário na profissão, mas desta vez não poderá comemorar, pois vai estar detido. Nesse tempo, ele ficará ausente nas redes.