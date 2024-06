PM que agrediu jovem diz que briga foi por causa do Mamonas Assassinas

- Foto: Gabriel Gonçalves | Ag. A TARDE

O cabo da Polícia Militar Danilo Augusto de Oliveira Machado, flagrado em vídeo espancando um jovem, em um bar do Parque Júlio César, bairro da Pituba, em Salvador, disse em depoimento que a desavença entre eles começou por causa de uma conversa sobre a banda Mamonas Assassinas. A informação foi divulgada pela delegada Marita Souza, titular da 16ª Delegacia Territorial, onde o suspeito prestou depoimento na tarde desta quinta-feira, 13.

“Ele disse que estava conversando com outra pessoa sobre o acidente do Mamonas Assassinas, quando ele [a vítima] interferiu dizendo que não tinha sido bem assim. Ele [O PM] disse que ia explicar e a pessoa disse que não, foi agressiva na resposta, e foi aí que começou a discussão”, afirmou a delegada. [Assista abaixo vídeo do PM deixando a delegacia]

Ainda de acordo com a delegada Marita Souza, o PM alegou também que antes da agressão, ele teria sido provocado e ameaçado pelo jovem.



“Ele alega que foi primeiramente foi provocado, que a pessoa ameaçou ele de morte, de bater nele e disse que estava armado. Que ele teria se aproximado para ver se a pessoa estava armada e, ao constatar que não estava, ele disse que guardou a arma”, disse a delegada que destacou ainda que o PM alegou que, em momento algum, pensou em usar a arma e que, na hora da confusão, não percebeu a intensa violência por parte dele.



“Uma testemunha que foi ouvida disse que houve uma discussão e uma certa provocação por parte da vítima. Que o agressor teria dito pra ele parar, ele não parou, e a partir daí foi se acirrando até chegar naquele ponto”, acrescentou a delegada.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Marita Souza ainda afirmou que, no depoimento, o PM Danilo Machado disse que não conhecia a vítima, apesar deles morarem na região do Parque Júlio César e frequentarem os mesmo bares da região, e que o vídeo que expôs a agressão não mostrou toda a situação.



Ainda segundo a delegada, o PM, a princípio, responderá por lesão corporal e ameaça.



Versão da vítima



Também em depoimento à delegada Marita Souza, a vítima contou que não se recorda do que aconteceu.



“Só se lembra do momento em que chegou ao bar e se sentou à mesa. Quando chegou em casa, sabia que tinha se envolvido em uma briga, porque sentia dores e tinha roxidões no corpo, mas que não procurou a delegacia e nem foi ao médico porque estava envergonhado”, afirma a delegada.