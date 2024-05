Polícia Civil deflagra operação contra facções no Subúrbio de Salvador | A TARDE

Policiais civis do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) estão deflagrando, na manhã desta sexta-feira, 3, a Operação Proteger. A ação visa a repressão aos confrontos entre integrantes de grupos criminosos e o tráfico de drogas.

De acordo com a corporação, são cumpridos mandados contra os envolvidos com os grupos, em dois bairros do Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Mais de 100 policiais civis do Denarc, do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e a da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), realizam incursões em diversos pontos da região.

Drogas, armas, munições, insumos para o tráfico e outros materiais utilizados pelos criminosos são buscados pelas equipes. Os mandados foram concedidos pela 1ª Vara de Tóxicos e Entorpecentes da Capital, com parecer do Ministério Público da Bahia (MP-BA).