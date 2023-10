Polícia encontra arsenal em busca a fugitivos de penintenciária; veja | A TARDE

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia e a Polícia Militar apresentaram na manhã deste domingo, 22, o armamento apreendido durante as buscas aos sete fugitivos da Penitenciária Lemos Brito. Os criminosos fugiram do Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, no sábado, 21, e as forças de segurança e ainda não foram localizados.

>> Fotos: saiba quem são os sete fugitivos da Penitenciária

Veja a lista do armamento encontrado:



2 fuzis Colt M4 calibre 5,56mm; 4 pistolas Canik calibre 9mm; 1 pistola SF calibre 9mm; 1872 munições calibre 5,56mm; 794 munições calibre 5,56mm; 327 munições .40; 2 munições .380; 17 carregadores para fuzil 5.56mm; 1 carregador alongado para 30 munições 9mm; 8 carregadores para 18 munições 9 mm CANIK; 2 carregadores para 19 munições HS; 1 carregador Glock para 16 munições; 3 coletes balísticos placa cerâmica; 3 carregadores portáteis; 2 celulares Samsung e 2 celulares Motorola

Veja vídeo:





Osvaldo Barreto | Ag. A TARDE

Fuga

A fuga dos detentos aconteceu no início da tarde de sábado. O Portal A TARDE apurou que eles estavam no momento do banho de sol, no Módulo 5, e aproveitaram uma 'lacuna' no sistema de segurança do presídio para escapar por um buraco que tem saída para as proximidades da Avenida Gal Costa.

"A fuga se deu entre as guaritas. Nossos policiais penais perceberam um barulho estranho e, de imediato, informaram ao pessoal da 1ª CIA, que fica em frente ao módulo e solicitaram reforço da segurança perimetral", disse o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (SINSPEB), Reivon Pimentel.

Não há informações sobre os crimes e as penas dos fugitivos.