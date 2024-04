Prédio que desabou no Largo do Tanque era antigo e já teve acidentes | A TARDE

O desabamento de parte da estutura de um prédio, na região conhecida como Largo do Tanque, deixou moradores assustados na manhã desta terça-feira, 9. O Corpo de Bombeiros pediu que os populares evacuassem seus imóveis até que a Defesa Civil (Codesal) realizasse a vistoria para possíveis riscos.

Em entrevista ao Portal A TARDE, uma moradora identificada apenas como Rose contou que ainda não teve nenhuma atualização por parte da Codesal. "Ninguém falou nada ainda. Ninguém apareceu ainda, apenas reportagem mesmo".

Sobre o prédio que desabou, Rose afirmou que a tragédia já era algo 'previsto', uma vez que se tratava de uma estrutura bastante antiga. Ela disse também que um cachorro teria morrido com o desabamento.

"A rua toda já temia por isso há muitos anos. Essa construção aí é velha, bastante antiga, tem mais de 30 anos. Tinha um cachorrinho do pedreiro que ele deixava aí. Mas foi junto, morreu também", completou.

Também morador da região, Gabriel ratificou que a construção é bastante antiga. Ele lembrou que, quando era mais novo, inclusive, chegava a invadir o local e outros acidentes ocorreram no imóvel.



"Essa construção é bem antiga mesmo, tem mais de 20 anos. Sempre vem acontecendo alguma coisa. Já teve queda de laje, acidente com predeiro, acidente até com nós mesmo, que eramos adolescente e entrávamos para brincar. Tenho um amigo meu de infância que se acidentou ao se apoiar em muros, porque eram todos soltos. Recentementeteve essa que caiu a faixada de uma parte do piso, mas pintaram de preto e fingiram que nada tinha acontecido", relatou.

Ao Portal A TARDE, o engenheiro Figueiredo, da Defesa Civil de Salvador, afirmou que a estrutura do prédio era precária. "A chuva pode ter dado uma contribuição, mas era uma construção irregular. Segundo informes aqui haviam quatro pavimentos, parte desabou. A parte que ficou está mais estável e vamos verificar pela parte de cima. A princípio não (oferece risco aos imóveis vizinhos)"