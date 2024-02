Prefeitura entrega 1ª escola municipal com piscina semiolímpica | A TARDE

Com a inauguração da nova Escola Municipal Professora Anita Barbuda, que foi reconstruída pela Prefeitura de Salvador, foi dado o início ao ano letivo de 2024 da Rede Municipal de Ensino nesta segunda-feira, 19. A unidade, localizada no Nordeste de Amaralina, é a 21ª entregue pela atual gestão, desde 2021, e é a primeira a contar com piscina semiolímpica na sua infraestrutura.

O prefeito Bruno Reis e o secretário da Educação (Smed), Thiago Dantas, participaram da aula inaugural no local, ao lado de toda a comunidade escolar. Nos próximos dias, mais cinco novas unidades serão inauguradas.

Bruno destacou que a Anita Barbuda inaugura uma nova etapa da modernização da infraestrutura escolar de Salvador | Foto: Valter Pontes / Secom PMS

Bruno destacou que a Anita Barbuda inaugura uma nova etapa da modernização da infraestrutura escolar de Salvador: ela é a primeira de uma série de escolas que contarão com piscina semiolímpica e que serão entregues ainda em 2024.

Como é marcante você começar o ano letivo entregando uma obra como esta, onde quase 500 crianças vão poder estudar em tempo integral. Ou seja, aqui elas poderão estudar num turno e, no contraturno, vão participar de uma série de atividades complementares Bruno Reis, Prefeito de Salvador



“A escola tem 14 salas de aula climatizadas, salas para atender crianças com necessidades especiais de ensino, salas multiuso, parquinho infantil, brinquedoteca, áreas de recreio, refeitório com mobiliário novo. Aqui, as crianças poderão participar de atividades de arte, de música, de danças, porque ela também tem um auditório. Poderão praticar futebol, basquete, vôlei e outros esportes na quadra poliesportiva coberta. Além, é claro, da natação nesta belíssima piscina semiolímpica”, completou o prefeito.

A nova Anita Barbuda tem área construída de 2,3 mil metros quadrados e capacidade para até 480 alunos por turno, o que representa uma ampliação de mais de 400% no número de vagas em comparação à estrutura anterior. A escola, que atende à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental, conta também com acessibilidade completa, geração de energia solar e reutilização de água pluvial. O investimento municipal foi de R$11 milhões.

Thiago Dantas afirmou que outras cinco escolas em Salvador com o mesmo padrão já estão prontas e serão inauguradas nas próximas semanas. “Hoje, fazemos aqui na Anita Barbuda um dia alusivo ao retorno às aulas, uma aula inaugural. E, para celebrar, para começarmos o ano letivo com o pé direito, nada melhor do que fazer a entrega de um equipamento desse porte. A notícia boa é que já temos mais cinco unidades de ensino prontas. Essa é uma amostra de que 2024 será um ano muito positivo para a rede”, disse o titular da Smed.

Aprovada

Ana Paola Porciúncula é diretora da Escola Municipal Professora Anita Barbuda há seis anos, mas trabalha no local há 11. Segundo ela, a nova estrutura representa a realização de um sonho do Nordeste de Amaralina.

“É uma escola que nós estamos desejando há muito tempo, e essa comunidade merece e precisa de uma escola como essa, onde nós vamos fazer educação integral em tempo integral. Sem dúvidas, estamos agora entre as escolas mais modernas de Salvador, de excelência, onde poderemos fazer uma educação também de excelência”, afirmou.

Novas unidades



Em seu discurso, Bruno Reis destacou que, até o final do ano, Salvador chegará à marca de 52 novas escolas desde 2021. “Até o final deste ano, serão mais 31 novas escolas inauguradas. E olha que já temos cinco escolas prontas. Na verdade tem tanta obra na educação para entregar neste ano que está faltando tempo na agenda. Com toda a humildade, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém, mas nunca um prefeito dessa cidade entregou num único mandato 52 novas escolas de alto padrão”, afirmou.

“Eu digo sempre: quero que as nossas crianças se sintam melhor nas nossas escolas do que até em suas casas. Para que a escola seja um motivador, para que ela venha estudar, para que o pai e a mãe possam deixar a criança na escola com a certeza de que ela estará em segurança, que ela estará estudando com todo o conforto. Isso melhora o desempenho do professor e de toda a nossa equipe de educadores. É óbvio que um equipamento como esse tem a capacidade de motivar todo mundo, de fazer com que toda a comunidade se engaje muito mais”, completou o prefeito.