Presidente da FGM fala em buscar "parceria mais efetiva" com Salvador | A TARDE

Presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro falou em entrevista para o Grupo A TARDE sobre os investimentos que tem sido obtidos para a cidade de Salvador e para o estado da Bahia.

A declaração de Guerreiro aconteceu na manhã desta quinta-feira, 11, durante mais uma edição da Lavagem do Bonfim, realizada na região da Cidade Baixa da capital baiana.

"Na verdade, a gente começou uma negociação para tentar uma parceria mais efetiva. Estamos com vários projetos, principalmente com o Boca de Brasa. A gestão da ministra está muito positiva, temos uma amizade de muito tempo e vamos começar a desenvolver parcerias para Salvador", disse.

Sobre a movimentação na cidade, o presidente da FGM afirmou estar impressionado e mostrou otimismo com a projeção para as demais festas do verão.

"A expectativa é loucura, vocês viram que está entupido. Esse verão está impressionante, a cidade está lotada. Todas as festas serão muitas cheias e, com certeza, teremos uma lavagem inesquecível. Para mim, o que importa é perceber o fluxo de turistas e pensar na força disso para a economia da cidade", completou.