Programa Morar Melhor Beneficia Mais 100 Famílias em Salvador | A TARDE

O maior programa de melhoria habitacional do Brasil voltou nesta terça-feira (28) ao Lobato, no Subúrbio Ferroviário da capital baiana. A Prefeitura de Salvador realizou a entrega de mais 100 residências que foram reformadas pelo Morar Melhor, chegando à marca de 429 casas requalificadas no bairro. O prefeito Bruno Reis esteve na localidade para fazer a entrega aos moradores ao lado de autoridades municipais e de lideranças comunitárias.

Esta foi a segunda vez em que o Lobato recebeu o Morar Melhor. Como disse Bruno Reis, a gestão municipal já passou a previsão inicial de famílias beneficiadas. “Nós já reformamos mais de 52 mil casas em Salvador. Eu tinha colocado, lá no meu plano de governo, que a minha meta era chegar a 50 mil. Poderia parar, mas não: já passamos 2 mil e vamos fazer, até o final do ano, mais outras 4 mil. Portanto, vamos chegar ao final do nosso mandato com 56 mil casas reformadas em toda a cidade”, afirmou.

O prefeito destacou que o Morar Melhor é um dos maiores acertos da Prefeitura. “É comum andar pelas ruas da cidade e as pessoas dizerem ‘prefeito, olha lá pela nossa comunidade’. E quando a gente faz uma pesquisa para ouvir as pessoas, esse é o programa que tem o maior número de pedidos. Vamos seguir investindo na reforma das casas, melhorando a vida de mais pessoas. E amanhã ou depois de amanhã, quem venha a ser o prefeito dessa cidade, vai ter a obrigação de continuar com o programa”, disse.

Vida nova





Daniela Silva ganhou o terreno de presente | Foto: Valter Pontes / Secom PMS

Uma das residências reformadas foi a de Daniela Silva, 40 anos, mãe solo de quatro filhos, que mora na comunidade há quase uma década. Ela ganhou o terreno de presente e, com muito esforço, trabalhando como empregada doméstica, construiu a casa. Como está desempregada há alguns anos, ficou sem condições de fazer a manutenção. “Antes, o telhado molhava muito, meu banheiro não era bem feito e não tinha porta nos quartos. Tinha várias coisas que eu não podia fazer, então ia jogando adiante”, disse.



“O Morar Melhor mudou muita coisa na minha vida. Botaram piso no banheiro, trocaram os telhados, botaram portas nos quartos, no banheiro, na porta da frente, fizeram a pintura… Gostei de tudo, a casa mudou muito”, contou ela, sem conseguir parar de sorrir. “É risada de felicidade, acho, de ver a casa assim, cheia de gente. Nunca vi tanta gente olhando para a minha casa, vendo tudo arrumadinho, pintadinho, eu gostei demais”, completou.

>>Prefeito oficializa programa de regularização fundiária aos terreiros

Daniela mora com o filho mais novo, Ícaro, e cria o neto, Maxwell, de oito anos. De todas as melhorias feitas na casa, a que mais conquistou a família - e que era mais repetida por ela - foi a varanda. “Eu amei essa varanda aí que fizeram, deu uma melhorada ótima. Antes não existia nada disso aí, e do jeito que era antes pra hoje tá totalmente diferente”, comemorou.

Por toda a cidade

Cerca de 300 localidades em bairros de Salvador já receberam o Morar Melhor desde 2015, quando o programa iniciou as suas atividades. Ilha Amarela, Pirajá, São Gonçalo do Retiro, São Marcos, Alto do Cabrito e Brotas foram algumas das regiões beneficiadas nos últimos meses.

Por meio do programa, são realizados serviços gerais, que vão desde pintura e reboco à troca de telhado, portas, janelas, pia e vaso sanitário. As melhorias são escolhidas pela própria família moradora, e o investimento por residência pode chegar até R$15 mil.

São selecionadas localidades com maior precariedade na condição dos imóveis, levando em conta dados sociais do IBGE e a observação de campo; com predominância de domicílios com alvenaria sem revestimento; de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza; de mulheres chefe de família e de maior densidade habitacional. Não são contemplados pelo Morar Melhor imóveis em situação de risco, imóveis de aluguel ou de famílias que apresentam renda superior a três salários mínimos.

Publicações relacionadas