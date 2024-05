Quatro pessoas foram atingidas durante incêndio em prédio | A TARDE

Quatro pessoas foram atingidas no incêndio que ocorreu no 4º andar do prédio Holding, no Caminho das Árvores, na tarde desta quinta-feira, 9. Duas delas estavam tentando desligar o disjuntor e sofreram mais com o impacto. A suspeita é que houve uma pane no ar-condicionado, causando uma explosão.

Entre aos quatro atingidos estavam: o administrador do prédio, Adilson Soledade; Um funcionário de uma corretora de imóveis, André Cruz; e os zeladores Adriano Soledade e Tiago Queiroz. Todos foram atendidos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no local, e passam bem.

"Esse incêndio ficou confinado em uma sala comercial. Os danos foram causados principalmente por conta da ação da fumaça, característica da temperatura elevada. Ainda não temos como precisar se a causa foi realmente o manuseio do ar-condicionado, focamos na remoção das pessoas e o fato será investigado oficialmente. Pode ser o motivo, mas ainda vamos investigar" disse sargento do Corpo de Bombeiros, Romualdo Costa Filho, em entrevista ao Portal A TARDE.





Em vídeo, é possível ver uma fumaça preta saindo de duas janelas fumê do prédio Raphael Muller | Ag. A TARDE

Romualdo explicou ainda como foi feito o trabalho de evacuação. "Por uma questão de precaução, fizemos a evacuação do prédio para garantir a segurança de todos. Lá dentro temos materiais que intensificaram as chamas geraram muita fumaça e isso traz alguns danos à saúde, por isso, o ideal é que as pessoas não retornem mais ao prédio hoje por conta disso. Não é uma determinação, é uma orientação. A evacuação é uma questão de precaução, de prevenção, porque a fumaça é tóxica e pode trazer danos respiratórios às pessoas que eventualmente possam inalar. A melhor alternativa é a gente sempre trabalhar com a prevenção", pontuou.

Ainda de acordo com o sargento, "todo o fogo já foi apagado e a equipe está fazendo apenas ações de rescaldo para garantir que esse incêndio não tenha uma nova invenção".





Sargento do Corpo de Bombeiros, Romualdo Costa Filho Felipe Sena | Ag. A TARDE

