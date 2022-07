Reconhecimento facial detecta três foragidos em Salvador

Três criminosos, foragidos da Justiça, foram capturados no sábado, 30, em Salvador, graças ao Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). Um deles confessou ser o autor de um estupro de vulnerável.

Conforme a SSP, por volta das 15h13, um homem procurado por assalto foi localizado após circular por um dos pontos monitorados. O Centro Integrado de Comunicações (Cicom) informou a guarnição da PM mais próxima da ocorrência e o suspeito foi abordado. Ele foi levado para a Polinter, a fim de cumprir o mandado expedido pela Vara Criminal de Salvador.

A Cicom voltou, cerca de uma hora depois, após receber mais um alerta do Reconhecimento Facial para outro possível foragido, também pela prática de roubos. A equipe da PM foi direcionada novamente ao local e efetuou a abordagem. Na Polinter, o mandado de prisão foi cumprido.

Ainda no sábado, 30, um homem que possuía mandado de prisão por estuprar uma adolescente, com menos de 14 anos de idade, foi capturado com o auxílio da ferramenta. O sistema apontou pouco mais de 90% de semelhança. Segundo a SSP, ao ser abordado, o homem confessou ser o procurado.

Ele foi apresentado na Polinter. No bairro da Piedade, na unidade da Polícia Civil, os investigadores concluíram a identificação humana e cumpriram o mandado expedido pela Justiça. Ele passou por exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e, na sequência, será encaminhado para o sistema prisional.

Com os novos flagrantes, a ferramenta tecnológica da SSP chega à marca de 336 foragidos da Justiça presos em Salvador.