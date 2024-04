Resgatado operário que ficou preso em tubulação em Saramandaia; veja vídeo | A TARDE

Após nove horas de trabalho e diversas tentativas de resgate com momentos de tensão, o Corpo de Bombeiros finalmente conseguiu resgatar o operário que ficou preso em uma tubulação da rede de drenagem, no bairro de Saramandaia, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 11.





Leilane Teixeira | Ag. A TARDE

A vítima trabalhava em uma empresa terceirizada contratada pela prefeitura de Salvador para realizar obra de drenagem no bairro de Saramandaia. Segundo testemunhas, houve um deslizamento de terra e as pernas da vítima ficaram presas na tubulação. A prefeitura informou que "o fato está sendo apurado e se for constatada alguma negligência na execução da obra e na segurança, a empresa poderá ser penalisada". A Prefeitura e a empresa já estão tomando as medidas cabíveis.

Segundo o médico e coordenador central do Samu, Ivan Paiva, que fez o atendimento ao operário, a preocupação da equipe é em não precisar amputar o pé na vítima.



“Ele está lúcido, orientado. A nossa preocupação maior é com a viabilidade do pé, que pode ter sofrido com o processo de isquemia [presença de um fluxo de sangue e oxigênio inadequado devido ao pé preso] e embolismo também, devido ao esmagamento do pé. Há possibilidade de amputar o pé, mas esperamos que não aconteça”, disse ele.

| Foto: Foto: Rafaela Araújo | Ag. A Tarde

Momento em que Corpo de Bombeiros resgata operário | Foto: Foto: Rafaela Araújo | Ag. A Tarde|

Equipe do Corpo de Bombeiros explicou que a perna do operário ficou presa à medida em que a água minava ao redor da região, e isso dificultou a saída do operário. Além disso, segundo Jadson, que ajudou no resgate, o acesso também foi um desafio para a equipe.



“Isso formou uma lama, e essa lama endureceu ao redor da perna dele. A preocupação nossa era de que a água subisse, por isso nós a drenamos e tentamos ao máximo isolar o pé dele. O local também dificultou o acesso porque não conseguimos chegar com máquinas maiores para livramos ele de forma mais rápida, mas contamos com bombeiros que foram heróis nesse momento e conseguiram livrar ele do buraco”, disse ele.

Logo após a retirada, o operário foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O momento do resgate foi comemorado por moradores que estavam no local e pela mãe do operário.





Leilane Teixeira | Ag. A TARDE